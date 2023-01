Lavoro: Bonaccini, 'battaglia per salario minimo, no a voucher e s&igrav...

Lavoro: Bonaccini, 'battaglia per salario minimo, no a voucher e s&igrav...

Lavoro: Bonaccini, 'battaglia per salario minimo, no a voucher e s&igrav...

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Subito la battaglia per il salario minimo legale, insieme a quella per estendere la contrattazione collettiva. No al ritorno ai voucher, si al taglio delle tasse sul lavoro. Queste le priorità che ho ribadito questa mattina al Congresso provinciale della Cgil...