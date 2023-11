Lavoro:, Bonelli, 'proposta Lega discrimina e piccona lavoratori del Sud'

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - “La Lega sfascia Italia, dopo l’autonomia differenziata che vuole dividere l’Italia in due, il Nord dal Sud, è pronta a dare un'altra picconata all’unitá del nostro Paese. Infatti oggi ha presentato un disegno di legge per differe...

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “La Lega sfascia Italia, dopo l’autonomia differenziata che vuole dividere l’Italia in due, il Nord dal Sud, è pronta a dare un'altra picconata all’unitá del nostro Paese. Infatti oggi ha presentato un disegno di legge per differenziare gli stipendi in base al costo della vita. Tradotto, questo significa che chi al sud ha uno stipendio basso lo avrá ancor piú basso . Sarebbe invece auspicabile tassare le rendite finanziarie di chi da questa crisi ha guadagnato milioni di euro, per aumentare gli stipendi. Questa proposta della Lega è profondamente discriminatoria nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici del sud". Cosí in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli