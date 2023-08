Lavoro: Calandrini (Fdi), 'in Italia sempre più stabile'

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – "In Italia il lavoro è sempre più stabile. Secondo i dati diramati dall’Inps il saldo annualizzato cresce di 478mila posizioni. Negli ultimi 12 mesi sono state 385mila le italiane e gli italiani che hanno sottoscritto un contratto a tempo indeterminato. Il dato più rilevante, tuttavia, è quello relativo ai 340mila contratti che sono stati trasformati da tempo determinato a indeterminato. Numeri in crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Un chiaro segnale di fiducia delle aziende verso l’economia nazionale, grazie anche alle misure e all’impegno del governo Meloni". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio.