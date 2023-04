Lavoro: Calderone 'il terziario punta sulle persone'

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Credo che mettere il lavoro al centro sia il cuore di tutte le riflessioni perché senza lavoro non c’è progresso non c’è una società che cresce e soprattutto non c’è la riaffermazione della dignità delle pe...

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – "Credo che mettere il lavoro al centro sia il cuore di tutte le riflessioni perché senza lavoro non c’è progresso non c’è una società che cresce e soprattutto non c’è la riaffermazione della dignità delle persone. Io penso che oggi sia importante e strategico riflettere su quello che sarà il futuro del lavoro. È importante mettere al centro delle riflessioni i bisogni e le necessità del mondo delle imprese e del mondo del lavoro in generale quando l’impresa produce, produce lavoro e da benessere a benessere a tante famiglie". Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone intervenendo al forum 'i protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000' organizzato da Confcommercio a Villa Miani a Roma.

"Quando si dice che in alcuni settori cresce il lavoro precario o c’è maggiore uso dei contratti a tempo determinato si affermano delle grandi imprecisioni perché guardando i vostri numeri -dice la ministra riferendosi a Confcommercio- emerge come quando l’imprenditore può costruire lo fa puntando sulle persone, il 70 % degli operatori del terziario sono a tempo indeterminato".