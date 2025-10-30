Lavoro, Calderone: in 3 anni recuperati 2 punti di disoccupazione

Napoli, 30 ott. (askanews) – “I dati che sono usciti oggi ci danno un’ulteriore conferma di quello che è un andamento positivo dei numeri dell’occupazione che noi osserviamo da ottobre del 2022 a oggi. Abbiamo recuperato quasi due punti percentuali sul fronte ovviamente della disoccupazione”. Così Marina Calderone, ministra del Lavoro da Napoli, dove ha partecipato alla conferenza stampa, nella sede del comitato del candidato per il centrodestra alle prossime regionali in Campania Edmondo Cirielli,à”La Campaniaàal lavoro – Più occupazione, contrasto alla povertà e aiuti alle imprese”.

“I numeri dell’occupazione sono buoni e c’è un miglioramento anche dei dati del sud – continua – però, quando si commentano i dati positivi poi bisogna anche ragionare su cosa si può fare di più”. “E’ un segnale importante che aumenta l’occupazione giovanile, l’occupazione femminile e diminuisce il numero degli inattivi, cioè di coloro i quali sono fuori dal mercato del lavoro – continua – e aumenta l’occupazione stabile con i contratti a tempo indeterminato. Per noi è certamente un dato positivo, un insieme di dati positivi che ci deve portare a lavorare ancora meglio sostenendo ovviamente in questo percorso le regioni, sostenendo le imprese e sostenendo i lavoratori”.