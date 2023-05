Lavoro: Calenda, 'bene taglio cuneo, polemiche su Cdm primo maggio stupide'

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Il taglio del cuneo è una cosa positiva e le polemiche sul fatto che si sia operato il Primo maggio sono stupide: cosa di meglio che lavorare il Primo maggio per tagliare tasse ai lavoratori? Ma" accanto a questo "serve un salario minimo. Si deve lav...

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – "Il taglio del cuneo è una cosa positiva e le polemiche sul fatto che si sia operato il Primo maggio sono stupide: cosa di meglio che lavorare il Primo maggio per tagliare tasse ai lavoratori? Ma" accanto a questo "serve un salario minimo. Si deve lavorare su questo in Parlamento, non serve andare nelle piazze". Così Carlo Calenda al Tg4.