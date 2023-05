Lavoro: Calenda, 'oggi ho scritto a Schlein, lavoriamo su proposta non c'è solo la piazza'**

Roma, 5 mag (Adnkronos) - "Oggi ho ricordato alla Schlein, le ho mandato un messaggio, che noi siamo a disposizione per parlare ma bisogna presentare le cose, non si può lavorare solo per la piazza. Siamo pagati per modificare le cose non per andare in piazza. Sono andati in piazza anche...

Roma, 5 mag (Adnkronos) – "Oggi ho ricordato alla Schlein, le ho mandato un messaggio, che noi siamo a disposizione per parlare ma bisogna presentare le cose, non si può lavorare solo per la piazza. Siamo pagati per modificare le cose non per andare in piazza. Sono andati in piazza anche per il codice degli appalti, una follia. Presentate una modifica". Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7.