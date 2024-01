Lavoro, Calise (FlixBus): Problema reclutamento giovani autisti

Roma, 17 feb. (askanews) – “Sul fronte lavoro la nostra azienda, così come l’intero settore della mobilità collettiva su gomma, è in difficoltà nel reclutamento di nuovi autisti. È una professione che fatica a fare breccia nelle prospettive dei giovani. Ci auguriamo che la politica metta a punto un sistema per supportare l’offerta di formazione a livello nazionale e regionale, per fare fronte comune a un problema sempre più scottante, che da qui al 2026 rischia di assumere proporzioni impressionanti”, lo ha detto questa mattina Roberto Calise, responsabile Relazioni istituzionali FlixBus Italia, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Il nostro impegno – ha aggiunto – è concentrato, tra le altre cose, nel lancio di una Accademia di formazione per autisti, per sensibilizzare e indirizzare i giovani verso la professione. Se non ci saranno politiche adeguate a supporto arriveremo a un punto di rottura, con un numero considerevole di autisti che andrà in pensione senza il ricambio adeguato”.