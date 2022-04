Lavoro: Castellone (M5S), 'obiettivo zero morti sia priorità, serve procura nazionale'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Tutelare il diritto alla salute significa creare le condizioni affinché chi lavora lo faccia in sicurezza. Ogni giorno in Italia si registrano in media 3 infortuni mortali. Nei primi 3 mesi dell'anno sono stati già 189, più di mille nel 2021.

I dati dell'Inail parlano chiaro. Questa strage silenziosa va fermata. L'obiettivo zero morti sul lavoro auspicato dal Presidente Mattarella va perseguito con forza e urgenza, attraverso congrui investimenti in prevenzione e formazione". Lo afferma in una nota la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Mariolina Castellone.

"Il Movimento 5 Stelle è impegnato in una battaglia per i diritti dei lavoratori e per il lavoro di qualità. Da tempo al Senato – prosegue – portiamo avanti una proposta di legge per istituire una Procura nazionale del Lavoro: credo sia arrivato il momento di trovare una sintesi e dotare il Paese di una legge capace di assicurare giustizia in tempi rapidi alle vittime e ai loro familiari".