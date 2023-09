Lavoro: Cerreto (Fdi), 'dati Inps confermano che governo Meloni è sulla strada giusta'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "I dati diffusi oggi dall'Inps non lasciano dubbi: c'è una ripresa del mercato del lavoro e questo è grazie all'azione politica del governo Meloni. Infatti si può notare che ad agosto sono state autorizzate 23,2 milioni ore di cig, il 18,8 per cento in meno rispetto a luglio, che erano state 28,6 milioni, e il 28,9 per cento in meno rispetto ad agosto 2022, nel corso del quale erano state autorizzate 32,7 milioni di ore. Ciò significa che il lavoro portato fino ad ora avanti, inizia a dare i frutti aumentando la produttività aziendale con il conseguente ricollocamento delle persone abili al lavoro. Questo era il nostro programma, far ripartire una Nazione che per anni è stata una locomotiva e che invece, adesso, con il giusto sostegno, inizia a essere competitiva e i risultati sono evidenti". Lo ha dichiarato Marco Cerreto, deputato di Fratelli d'Italia.