Lavoro: Comune Milano cerca giovani donne 16-25 anni per progetto di empowerment femminile

Milano, 6 nov. (Adnkronos) – Il Comune di Milano cerca giovani donne, dai 16 ai 25 anni, per realizzare il suo primo progetto di empowerment femminile, ‘Mentorship Milano’. Il bando per raccogliere le candidature è stato pubblicato sul sito istituzionale in questi giorni e resterà aperto fino al 27 novembre.

L’obiettivo è quello di intercettare ragazze (residenti a Milano o domiciliate per studio o lavoro) disposte a intraprendere un percorso di crescita, miglioramento, formazione e confronto con l’obiettivo di acquisire maggiore consapevolezza sul proprio talento e sulle proprie aspettative e prospettive nel mondo del lavoro.

Per farlo, le ragazze (‘mentee’) entreranno in contatto con le ‘mentor’ loro assegnate, donne che lavorano all’interno di importanti realtà professionali con ruoli di responsabilità e con una comprovata esperienza e che proporranno alle giovani un percorso di incontri, di persona o a distanza.

Alle candidate infatti sarà chiesto di compilare un form esprimendo, tra le altre cose, un massimo di tre preferenze tra i settori Moda e design, Editoria e cultura, Economia e impresa, Libere professioni, Pubblica amministrazione e istituzioni. Sarà il Comune di Milano, al termine della raccolta delle candidature, ad abbinare ‘mentor’ e ‘mentee’ per la migliore riuscita del percorso.

L’iniziativa è a costo zero per l’Amministrazione. Le ‘mentor’ si presteranno a titolo gratuito e alle ‘mentee’ non sarà chiesto alcun costo di iscrizione o frequenza.

Al termine dei percorsi di mentoring, verrà chiesto loro di inviare al Comune un report su risultati raggiunti ed eventuali suggerimenti migliorativi dell’esperienza.

“Il Patto per il lavoro – spiega l’assessora alle Politiche per il Lavoro Alessia Cappello –, tra le sue molte azioni, si ripropone di colmare i gap sociali e di genere che spesso colpiscono in particolar modo i giovani e le donne. E per farlo occorre anche promuovere un’adeguata formazione e percorsi di orientamento che siano in grado di accompagnare le persone verso la ricerca di un’occupazione adeguata alle proprie competenze.

Il progetto ‘Mentorship Milano’ ha questo obiettivo: aiutare le giovani donne a crescere in consapevolezza e fiducia in se stesse e a perseguire il percorso migliore nel mondo del lavoro e della realizzazione personale. Mi auguro che a partecipare siano soprattutto ragazze provenienti da quartieri meno centrali che difficilmente avrebbero la possibilità di entrare in contatto con donne manager di aziende ed enti importanti o a capo di istituzioni”.