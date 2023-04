Lavoro. Con Manageritalia Lombardia alla scoperta delle opportunita’ di bussiness e crescita professionale con i Paesi dell’America Latina

(Adnkronos) – Manager, professionisti e comunità economica internazionale si incontrano a “World Wide Manager: CILE un’opportunità per i manager”

Milano, 14 aprile 2023 – Scoprire le opportunità di business e le occasioni di crescita professionale e ricevere una consulenza gratuita di orientamento in ambito fiscale, finanziario, previdenziale per i tanti manager e i professionisti che vogliono esplorare e conoscere le opportunità offerte dal continente sudamericano. Questi gli obiettivi di “World Wide Manager” che propone anche un ciclo di incontri realizzato da Manageritalia Lombardia con il Grupo Consular de América Latina y del Caribe en el Norte de Italia per creare sinergie e connessioni tra l’Italia e i paesi latinoamericani dal Cile al Brasile passando da Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Nicaragua, Panama, Perù sino Repubblica Dominicana e Uruguay.

A dare avvio al primo dei confronti internazionali, ieri sera presso i suggestivi spazi di Palazzo Turati, è stata proprio la terra di Pablo Neruda, Luis Sepulveda e Isabel Allende con “World Wide Manager – Il Cile: un’opportunità per i manager”. A confrontarsi e a illustrare, ai numerosi manager e imprenditori intervenuti, le opportunità offerte da questa nuova economia emergente: Vanni Bolis Console Onorario Haiti, Ennio Vivaldi Ambasciatore del Cile in Italia, Christian Von Loebenstein, Console Generale del Cile a Milano, Roberto Beccari Vicepresidente di Manageritalia e Paolo Scarpa Presidente Manageritalia Lombardia e Raffaele Cattaneo,Sottosegretario Regione Lombardia con delega alle relazioni internazionali e politiche europee. Ad affiancare i rappresentanti delle istituzioni e associazioni, il racconto e la viva voce di manager e imprenditori da tempo impegnati in Cile come: Michele Sartori Presidente e CEO Sartori Ambiente, Gruppo Pietro Fiorentini, Sabino Titomanlio, Commercial Director MOVYON – Gruppo Autostrade per l'Italia, Benjamín Figari Vial, Business Manager Balich Wonder Studio, Bruno Villavecchia economista nato in Cile, dirigente attivo nel mondo dell’Energia, Ambiente e Clima.

Paolo Scarpa, Presidente Manageritalia Lombardia ha commentato: “Questa di aprile è la prima tappa di un ciclo di incontri che fanno seguito al Protocollo di Intesa firmato tra Manageritalia Lombardia ed il Grupo Consular de America Latina y del Caribe en el Norte de Italia, con l'obiettivo di sviluppare nei Manager Associati una più ampia conoscenza dei paesi dell’America Latina e promuovere sinergie, esperienze, opportunità di business e di relazioni professionali. Un modo per dare un vivace impulso allo sviluppo della dimensione internazionale dei nostri servizi ed attività, affiancando allo sportello Worldwide Manager, attivo dal 2018 per assistere la mobilità internazionale dei manager a livello tecnico legale/fiscale, incontri e occasioni di networking per approfondire la conoscenza della cultura e del profilo dei paesi di destinazione, attraverso l’esperienza e la testimonianza diretta di colleghi e imprenditori”.

Verónica Crego Porley, Console Generale dell’Uruguay a Milano e Presidente del Gruppo Consolare dell’America Latina e dei Caraibi nel Nord Italia ha dichiarato: “Questa collaborazione con Manageritalia Lombardia che, rappresenta oltre 22.000 manager del settore del commercio, dei trasporti, del turismo e dei servizi avanzati è estremamente importante e costituisce un valido strumento che promuoverà una maggiore e migliore conoscenza dell'America Latina tra i manager, in ambito economico, turistico, sociale e culturale e supporterà la gestione delle imprese latino-americane che sono già presenti in Italia o intendono esserlo”.

L’incontro ha permesso ai presenti di avere informazioni di prima mano sulla realtà sudamericana, confrontare esperienze e aumentare il proprio network manageriale internazionale. Un’occasione per stringere relazioni di business oltre a scoprire la dimensione internazionale delle attività e opportunità offerte da Manageritalia Lombardia attraverso lo sportello World Wide Manager che propone un servizio di prima consulenza gratuita e di orientamento negli ambiti fiscale e finanziario, previdenziale e giuslavoristico ma anche di diritto internazionale di famiglia per tutti quei manager e professionisti che vogliono affrontare un’esperienza da expat.

MANAGERITALIA LOMBARDIA () – Associazione Lombarda dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato associa oltre 22.000 manager ai quali fornisce una vasta gamma di servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero. L’Associazione lombarda, insieme ad altre 13 Associazioni dislocate sull’intero territorio nazionale e una dedicata agli executive professional, fa capo a Manageritalia (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) che rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 2003 associa anche quadri e professional. Oggi Manageritalia associa oltre 41.000 manager in Italia.

IL GRUPPO CONSOLARE DELL’AMERICA LATINA E DEI CARAIBI NEL NORD ITALIA () è attivo dal 2016. Il suo scopo è consolidare la presenza latino-americana nel Nord Italia e organizzare le attività che promuovano una maggiore conoscenza del contesto culturale, economico e sociale delle Nazioni Latino Americane e dei Caraibi. L’Associazione è attiva come interfaccia nel dialogo tra le istituzioni dei paesi rappresentati e i corrispondenti ministeri, agenzie ed entità dello Stato italiano presenti sul territorio.