Lavoro: Consulenti, nuove indicazioni in vista per gestione ammortizzatori sociali

Roma, 3 mar. (Labitalia) – Nuove indicazioni in vista per la gestione degli ammortizzatori sociali dopo il riordino della disciplina operata dalla legge di Bilancio per il 2022. Ad anticipare i contenuti di un prossimo messaggio Inps è il segretario del consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, Giovanni Marcantonio, intervenendo alla puntata di oggi di 'Diciottominuti – uno sguardo sull’attualità', in onda sulla web tv e sui canali social dei professionisti.

Gli aggiornamenti riguardano l’utilizzo delle settimane autorizzate, la contabilizzazione delle 13 settimane, la procedura sindacale e la possibilità di procedere con i licenziamenti verso le unità produttive non interessate dalla cassa integrazione.