Roma, 24 set. (Adnkronos) – Bisogna "completare le norme sulla delocalizzazione. Questo problema va affrontato in un quadro europeo, non possiamo permettere che in Europa ci siano sacche di concorrenza sleale, bisogna creare un quadro più omogeneo. La prospettiva a portata di mano è il salvataggio dell'impresa da parte dei lavoratori".

Lo afferma il leader M5S Giuseppe Conte, partecipando a 'Futura', appuntamento della Cgil.