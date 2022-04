Roma, 24 apr. (Adnkronos) – "Approviamo questo salario minimo, ogni giorno che passa è uno schiaffo a coloro che prendono paghe che non consentono, come recita la Costituzione, nè un'esistenza libera, nè un'esistenza dignitosa per se stessi e le proprie famiglie. Uniamoci in questa battaglia".

Lo ha affermato Giuseppe Conte, parlando al congresso di Articolo uno.