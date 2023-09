Lavoro: Conte, 'sì al referendum Cgil per abolire il Jobs act'

Roma, 5 set (Adnkronos) - "Il Jobs Act è stato una sciagura per il nostro Paese" e "quanto al referendum, rimane uno strumento decisivo per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese, per cui un percorso che porti a una loro presa di parola diretta &e...