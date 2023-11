Lavoro: Conte, 'sia fronte comune forze progressiste, respingere vento nazionalista'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Servono "coraggiose politiche per il lavoro, che siano realmente in grado di restituire 'dignità sociale' ai cittadini europei. La sfida per un’Europa sociale sarà vinta solo impegnandosi, con la massima determinazione, per creare strumen...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Servono "coraggiose politiche per il lavoro, che siano realmente in grado di restituire 'dignità sociale' ai cittadini europei. La sfida per un’Europa sociale sarà vinta solo impegnandosi, con la massima determinazione, per creare strumenti efficaci contro la disoccupazione e a protezione dei salari. Questi obiettivi non sono un fattore di deficit e di instabilità, ma un volano per il futuro del nostro Continente e il miglior antidoto contro le derive nazionalistiche. Su questo, tutte le forze progressiste d’Europa, in vista dell’imminente appuntamento elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo, non possono dividersi, pena la perdita della comune vocazione al progresso e al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini europei, soprattutto di coloro che vivono in condizioni di deprivazione materiale, disagio sociale e di precarietà lavorativa". E' quanto si legge in un passaggio di una lunga riflessione del leader del M5S Giuseppe Conte pubblicata su 'Il Grand Continent' e oggi rilanciata sul blog di Beppe Grillo.

"Occorre continuare a stare insieme e condividere battaglie comuni, sostenendo misure coraggiose, orientate alla protezione e alla crescita. Tra queste, ho sempre considerato prioritaria e qualificante la creazione di un’assicurazione europea contro la disoccupazione. In questa prospettiva, lo strumento SURE va nella giusta direzione, ma deve essere ulteriormente implementato, rendendolo strutturale e disponibile per i Paesi membri, proprio nei momenti in cui il ciclo economico è sfavorevole, quando le sole risorse nazionali non sarebbero sufficienti a sostenere le crisi occupazionali".

Dopo aver elencato una serie di sfide che attendono l'Europa, l'ex premier conclude rimarcando come le forze progressiste "siano chiamate a una sfida decisiva: contrastare i ripiegamenti identitari e la asfittica chiusura all’interno del perimetro dell’'interesse nazionale', respingere il vento nazionalista che soffia sul Continente. Il modo migliore per vincere questa sfida è – per Conte – lavorare, con lungimirante concretezza, per rafforzare la credibilità e l’affidabilità della comune casa europea, abbracciando, con coraggio e fiducia, una prospettiva di rinascita, di conversione verso un modello di sviluppo più equo, più solidale, più attento all’ambiente, orientato al pieno e integrale sviluppo della persona e fondato su nuove relazioni tra uomo e mondo, tra etica e tecnologia, tra ambiente e sviluppo. È una sfida da cogliere con entusiasmo e generosità, una grande sfida per la nuova Europa".