Lavoro: Cucchi (Avs), 'su vertenza G&W Electric subito tavolo nazionale'

Roma, 26 gen.

– (Adnkronos) – "La risposta della ministra del Lavoro Calderone ci lascia insoddisfatti. E’ necessario attivare da subito un tavolo nazionale sulla chiusura della G&W Electric con il ministro Urso. Il tavolo regionale, già attivo, non basta anche perché l’azienda è presente sia in Puglia che in Lombardia. Visto il carattere specialistico della produzione e la destinazione quasi esclusiva verso i mercati esteri è necessario coinvolgere Invitalia per trovare nuovi acquirenti". Lo afferma Ilaria Cucchi, senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra, nella replica al ministro del Lavoro, Marina Calderone, nel corso del question time al Senato.

"La nostra Costituzione si fonda sul lavoro e visti i tempi aggiungerei sulla sua difesa. E’ necessario che la ministra Calderone intervenga per scongiurare il pesante impatto sociale ed economico che questi licenziamenti hanno su una zona del paese già fortemente a rischio desertificazione industriale e in cui prolifera la criminalità organizzata. 114 lavoratori, molti ultracinquantenni, e le loro famiglie aspettano risposte e interventi a tutela del loro posto di lavoro", conclude.