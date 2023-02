Lavoro: Danzì (M5S), 'Calenda scopre oggi l’emergenza stipendi in Italia'

Roma, 7 feb.

– (Adnkronos) – “Carlo Calenda scopre oggi l’emergenza stipendi in Italia. Dov’era lui lo scorso 14 settembre quando il Movimento 5 Stelle approvava al Parlamento europeo la direttiva sul salario minimo? Dai tabulati l’ex europarlamentare Calenda risulta assente, mentre il Movimento 5 Stelle grazie al lavoro svolto in Commissione Occupazione ha migliorato sensibilmente la bozza iniziale e ha presentato una mozione, a prima firma proprio di Giuseppe Conte, che prevede un compenso minimo di 9 euro lordi l'ora, un argine contro i contratti pirata e criteri chiari per la rappresentanza, in linea con le indicazioni europee.

Anziché sollevare polemiche inutili Calenda voti nostra proposta e difenda i diritti di tutti i lavoratori. La direttiva europea sul salario minimo va applicata dall’Italia alla lettera e senza trucchetti”. Così Maria Angela Danzì, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.