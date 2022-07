Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "Dobbiamo affrontare un salario che copra tutti i lavoratori perché non tutti sono coperti dai contratti collettivi, questi vivono in una situazione di incertezza e vulnerabilità, noi tutti dobbiamo agire nell'interesse di questi lavoratori". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa.

"A livello europeo è stata approvata la direttiva" sul salario minimo "e il governo intende muoversi in questa direzione", ha assicurato.