Lavoro: Draghi, governo continuerà a sostenere lavoratori

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – "Il reinserimento dei lavoratori dopo i traumi della crisi non è immediato. Il governo continua a sostenerli, come ha fatto in questi due anni. La Banca Centrale Europea ha stimato che in assenza del sostegno pubblico, le famiglie nei Paesi della zona euro avrebbero perso, in media, quasi un quarto del loro reddito da lavoro.

Grazie all’intervento statale, questa perdita è stata del 7%". Lo ha detto il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento all'Accademia dei Lincei.