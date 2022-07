Lavoro: Draghi, 'tra 2 settimane intervento corposo, prima incontro con sindacati'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "Occorre un coinvolgimento pieno con le parti sociali. Nella riunione di oggi abbiamo stabilito un metodo di lavoro. Abbiamo presentato ai sindacati le linee guida su temi chiave come i contratti collettivi e il cuneo fiscale.

Abbiamo concordato di rivederci tra due settimane quando il governo presenterà un provvedimento corposo e in quell'occasione, prima di discuterlo in Cdm, avremo un altro incontro con le forze sociali". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.