Lavoro: Durigon, 'proposta Romeo tutela famiglie'

Roma 9 nov. (Adnkronos) – “La proposta di legge della Lega presentata dal capogruppo Romeo ha per obiettivo la tutela del potere d'acquisto delle famiglie attraverso il riconoscimento di un trattamento economico 'accessorio' che si aggiunge allo stipendio. Il rafforzamento della contrattazione collettiva è un passaggio determinante tanto a livello centrale quanto per i contratti collettivi di secondo livello, che potranno essere rafforzati e integrati con trattamenti accessori collegati al costo della vita. La risposta al contrasto dei salari poveri non è il salario di ingresso o minimo, ma il rafforzamento della contrattazione collettiva, lo strumento adatto a tutelare concretamente le esigenze di tutti i lavoratori”. Lo dichiara il senatore della Lega e sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon.