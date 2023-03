Lavoro e sanità, centrosinistra cerca lotte comuni contro destre

Rimini, 16 mar. (askanews) – Una piattaforma comune che veda le opposizioni condurre battaglie unitarie a difesa della sanità e della scuola pubblica e per contrastare la precarietà e il lavoro povero, a partire dall’introduzione di un salario minimo. È quella che Elly Schlein, segretaria del Pd, ha iniziato ad abbozzare in apertura del confronto con gli altri leader dell’opposizione organizzato al congresso della Cgil a Rimini.

“Noi vorremmo provare insieme a costruire quest’alternativa: diamoci un appuntamento fuori, lontano dalle telecamere. Possiamo fare insieme un ragionamento di contenuto e di merito. Chiudiamoci in una stanza, non usciamo fino a notte fonda, ma poi qualcosa da fare insieme la troviamo piuttosto che far vincere di nuovo quegli altri”.

Ospiti della tavola rotonda il leader di Sinistra Italiana (Si), Nicola Fratoianni, che ha sottolineato come la costruzione di un’alleanza larga dei partiti all’opposizione debba essere “scontata”, il leader di Azione Carlo Calenda, visibilmente in difficoltà nell’arena del centrosinistra ma che ha comunque teso la mano sui temi della sanità, e il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha ribadito le questioni concrete su cui costruire questa alternativa alle destre:

“La sanità è una sfida che noi stiamo lanciando al governo, perché è una situazione che sta diventando insostenibile, come pure l’istruzione è un investimento su cui ci dobbiamo concentrare”, ha detto l’ex premier.