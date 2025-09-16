Lavoro e sicurezza: un tragico incidente che insegna

Un tragico evento ha scosso la comunità di Vigonovo, un comune poco distante da Venezia, dove un uomo di 61 anni, Stefano Bottaro, ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Questo episodio non è solo una notizia di cronaca nera, ma un richiamo urgente a riflettere sui rischi quotidiani che molti affrontano anche dopo aver raggiunto la pensione.

Il lavoro non finisce mai davvero, e la sicurezza non è mai garantita.

Il dramma di una vita spezzata

La sera del tragico incidente, Bottaro stava svolgendo lavori saltuari quando è stato schiacciato da un transpallet a batteria, cadutogli addosso dal cassone di un camion. Questo evento ci costringe a chiederci quanto siano sicuri i luoghi di lavoro per chi, come lui, è già in pensione ma continua a lavorare per necessità o per passione. Le statistiche parlano chiaro: secondo l’INAIL, gli incidenti mortali sul lavoro continuano a essere un fenomeno allarmante, nonostante gli sforzi per migliorare le misure di sicurezza. Non è solo il lavoro in sé a essere pericoloso, ma le condizioni in cui si svolge, spesso trascurate da chi gestisce le attività industriali.

Analisi di un sistema che non cambia

Questo incidente non è un caso isolato. I dati mostrano che il numero degli incidenti sul lavoro non diminuisce, e spesso le vittime sono persone anziane che, come Bottaro, non possono permettersi di rimanere inattive. Qui emerge un problema sociale più ampio: perché in un paese con un sistema di welfare sviluppato, ci sono ancora pensionati costretti a lavorare per sbarcare il lunario? È tempo di affrontare questa realtà. Lavoro e benessere non dovrebbero essere in contraddizione, eppure, per molti, lo sono. La società, i datori di lavoro e le istituzioni devono farsi carico di questa responsabilità e garantire che ogni lavoratore, indipendentemente dall’età, possa operare in condizioni di sicurezza.

La necessità di un cambiamento culturale

Concludendo, la morte di Stefano Bottaro è un campanello d’allarme per tutti. Non è più possibile ignorare le ingiustizie e i rischi del mondo del lavoro. È fondamentale avviare una seria riflessione su cosa significhi davvero lavorare in sicurezza, e su come garantire che nessuno debba perdere la vita per un incidente evitabile. È tempo di un cambiamento culturale, di una nuova consapevolezza che parta dalle istituzioni e arrivi fino al singolo lavoratore. Ogni incidente mortale è una tragica perdita per tutta la comunità.