Lavoro: Ferrante (Fi), 'da governo misure di forte impatto'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Domani, da un lato, si assisterà alla solita e stantia sequenza di canti, balli ed improperi contro il centrodestra trasmessa dal servizio pubblico pagato dagli Italiani; dall’altro invece il Governo sarà riunito in Consiglio dei Ministri per varare provvedimenti di enorme impatto sul mondo del lavoro: ulteriore e consistente taglio del cuneo fiscale a favore dei lavoratori, decontribuzioni per le aziende che assumono giovani e nel Mezzogiorno, maggiore flessibilità per le assunzioni a tempo determinato, per l’utilizzo dei voucher e dei contratti di espansione, superamento del dannoso ed inefficace reddito di cittadinanza ed introduzione di veri ed efficaci strumenti di lotta alla povertà”. Così il deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e alle Mobilità sostenibili, Tullio Ferrante.

“Per la prima volta nella storia repubblicana il 1 maggio oltre ad essere occasione per ipocrite promesse e slogan sinistroidi urlati in piazza, sarà anche la giornata in cui il centrodestra di governo, con serietà e pragmatismo, cercherà concretamente di migliorare la condizione lavorativa dei nostri concittadini. Il Governo del fare, anche in un giorno di festa, continua a mantenere le promesse lavorando per lo sviluppo e la crescita del nostro sistema paese”.