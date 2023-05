Lavoro, formazione mirata per un mercato in continua evoluzione

Roma, 22 mag. (askanews) – Il mercato del lavoro è in continua evoluzione. Si prevede che entro il 2025 si creeranno ben 97 milioni di nuovi posti di lavoro che richiederanno adeguate competenze e skills, come spiega Roberto Santori, fondatore e ceo di Challenge network: “Le skills più richieste dal mercato del lavoro oggi sono fondamentalmente legate a supportare la grande trasformazione digitale e culturale alla quale stiamo assistendo e quindi da capi che devono cambiare il loro modello di leadership e quindi gestire le persone più sull’ingaggio, più sulla gestione degli obiettivi raggiunti, il raggiungimento degli obiettivi, piuttosto che sul processo, , così come gestire e governare la complessità. Il modo è diventato oggettivamente più veloce e più dinamico, abbiamo più di tutto e la complessità va governata e gestita. Per i giovani tanta determinazione, tanta resilienza e tanta voglia di imparare perché l’accesso a tutto e di tutto a tutti è sicuramente un fattore determinante del processo di crescita e di sviluppo, soprattutto per i giovani che devono sapersi districare nell’eccesso di informazioni”.

Per questo i lavoratori sono obbligati ad acquisire nuove competenze e skill e ad aggiornarsi in maniera costante, se vogliono restare competitivi, come prosegue Santori:”Noi ci occupiamo di formazione aziendale da 23 anni con Challenge network e seguiamo principalmente i giovani e le imprese. Le imprese, nel processo di cambiamento, devono aiutare le persone a gestire tutte le novità, le innovazioni, le innovazioni tecnologiche, che non bastano da solo per far sì che le eprsone cambino il loro modo di vivere e lavorare e quindi il nostro supporto, come società di formazione, le aiuta nel mettere a terra e trasformare questi cambiamenti per renderli virtuosi. Quindi i nostri programmi di formazione si sono adeguati a quello che è stato il cambiamento di questo periodo, passando da una formazione prevalentemente in presenza, ad una formazione mista tra digitale, live o registrato e la parte necessariamente in presenza che aiuta sicuramente l’aspetto umano”.

Challenge Network è una società di formazione e consulenza specializzata nella formazione in Italia e all’estero. Offre servizi di formazione a consumo con un catalogo di MasterClass, NetClass e PodClass e percorsi di formazione tailormade per le principali aziende italiane.