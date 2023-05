Lavoro: Foti, 'taglio cuneo fiscale per dare più soldi a italiani'

Roma, 1 mag. (Adnkronos) - “Il governo Meloni e Fratelli d’Italia al lavoro il primo maggio per tagliare il cuneo fiscale mettendo così più soldi nelle tasche dei lavoratori con redditi medio bassi, per dare più sicurezza sui posti di lavoro e per dire no al reddito ...

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – “Il governo Meloni e Fratelli d’Italia al lavoro il primo maggio per tagliare il cuneo fiscale mettendo così più soldi nelle tasche dei lavoratori con redditi medio bassi, per dare più sicurezza sui posti di lavoro e per dire no al reddito di cittadinanza per coloro i quali non vogliono lavorare”. Lo dichiara ai tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.