Lavoro: Fratoianni, 'a Bologna grande manifestazione, governo cambi strada'

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – "Oggi in piazza a Bologna ad una straordinaria e bella piazza promossa da Cgil Cisl Uil perchè è la cosa giusta da fare, davanti ad un Paese in cui la diseguaglianza cresce, le famiglie sono sempre più in difficoltà, e il costo della vita corre. Bisogna invertire la tendenza, servono politiche che diano stabilità al lavoro e non lo precarizzino ancor di più come ha fatto il governo con il decreto beffa del Primo Maggio". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra in un video da Piazza Maggiore alla fine della manifestazione e pubblicato su Twitter.

"E se serve un intervento sul cuneo sia strutturale, – prosegue il leader di SI – non può diventare strutturale ciò che va a favore della precarietà mentre c’è un’una tantum quando invece c’è una, timida ed insufficiente, iniziativa a favore dei ceti medi e popolari. Lo ripeto – conclude Fratoianni – così non va, l’azione del governo deve cambiare strada".