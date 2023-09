Lavoro: Fratoianni, 'governo aumenti controlli e non tagli risorse per prevenzione'

Lavoro: Fratoianni, 'governo aumenti controlli e non tagli risorse per p...

Roma, 4 set. (Adnkronos) – "E anche oggi la scia di sangue sui posti di lavoro è confermata, con nuovi morti e feriti in varie parti del Paese. Se non ci saranno azioni concrete tutto continuerà come prima e questo un Paese civile non se lo può e non lo deve permettere". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"La destra ora al governo vuole davvero bloccare questa Strage di Stato? – prosegue il leader di SI – Abbandoni allora il pensiero meloniano del ‘non disturbare chi fa’, aumenti ispettori, invece di togliere metta risorse in più per la prevenzione, faccia fare quei controlli che sono ancora troppo pochi ed insufficienti. Se questo non succede siamo – conclude Fratoianni – alle solite inconcludenti chiacchiere".