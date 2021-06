Lavoro: Fratoianni, 'governo non appalti gestione crisi sociale a Confindustria'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Ciò che si appresta a fare il governo con lo sblocco dei licenziamenti è semplicemente appaltare a Confindustria la gestione della crisi sociale. Tutto il resto sono chiacchiere della maggioranza buone per talk e per qualche comunicato stampa da far passare ai tg”.

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Sanno benissimo – prosegue l’esponente dell’opposizione di sinistra – cosa rischia di accadere nelle prossime settimane. La subalternità del governo ai diktat confindustriali rischia di essere un boomerang per la nostra economia. Mancano 3 giorni al 30 giugno – conclude Fratoianni – sono ancora in tempo a rimediare”.