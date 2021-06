Roma, 26 giu (Adnkronos) – "Mancano 4 giorni allo sblocco dei licenziamenti. 4 giorni per quella che rischia di essere una macelleria sociale per migliaia di lavoratori. E fanno bene i sindacati oggi in piazza a protestare". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Non esistono blocchi selettivi. O il lavoro è tutelato, o non è. Insopportabile è avere davanti -conclude Fratoianni- il muro di gomma del governo visto in questi mesi”.