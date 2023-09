Lavoro: Fratoianni, 'risposta Marelli su Crevalcore inaccettabile'

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "La risposta della Marelli sulla conferma della chiusura dello stabilimento di Crevalcore è inaccettabile. Siamo al fianco dei lavoratori, alle loro famiglie, e alle organizzazioni sindacali che supportano la loro giusta lotta. Il governo Meloni, invece di fare pubblicità ad una nota catena di supermercati, si muova di fronte a questa emergenza sociale". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"L’esecutivo agisca con decisione ed in modo rapido per non permettere che a pagare – prosegue il leader di SI – siano i soliti noti, i lavoratori. Quei lavoratori che ho incontrato davanti alla fabbrica nei giorni scorsi e che non intendono rassegnarsi alle prepotenze dell’azienda. Dalle parti di Palazzo Chigi si pongano finalmente il problema della transizione ecologica i cui costi e contraddizioni non possono essere pagati dall’anello piu debole della catena produttiva. E per una volta – conclude Fratoianni – non diano la colpa del proprio immobilismo alla Cina, all’Europa, alla lobby green, o ai marziani".