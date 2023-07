Lavoro: Fratoianni, 'salari bassi e precarietà questa è vera emergenza'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "C’è poco da fare, non si affannino i ministri di questo governo , ma ci sono dati che nessuno può contestare: in questo Paese i salari sono troppo bassi, il lavoro è malpagato, il lavoro è troppo precario e troppo spesso è senza diritti. E questa condizione del lavoro è peggiorata negli ultimi anni. Il punto politico è che abbiamo di fronte una vera e propria emergenza sociale". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni di Rai3 nel corso di Agorà Estate.

"Mentre si è voluto costruire in questi anni – prosegue il leader di SI – un racconto, ad esempio per smantellare il reddito di cittadinanza e le forme di sostegno al reddito, per giustificare questa scelta del tutto irragionevole per cui i giovani sarebbero svogliati, non hanno voglia di lavorare e così via". "Come si vede dalla realtà, non è questa la verità : il quadro è che siamo di fronte – conclude Fratoianni – a paghe da fame e l’unica strada possibile è quella di alzare i salari".