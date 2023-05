Lavoro: Furfaro (Pd), 'vietato criticare il sovrano, è concetto democrazia maggioranza'

Roma, 2 mag (Adnkronos) - "Condannano un Paese alla precarietà, si accaniscono con i poveri e se la prendono prima con i sindacati e ora con i giornalisti per sviare l'attenzione. Complimenti al governo. Gli attacchi all'informazione - in particolare al quotidiano La Repubblica...

Roma, 2 mag (Adnkronos) – "Condannano un Paese alla precarietà, si accaniscono con i poveri e se la prendono prima con i sindacati e ora con i giornalisti per sviare l'attenzione. Complimenti al governo. Gli attacchi all'informazione – in particolare al quotidiano La Repubblica cui va la nostra solidarietà – denotano il concetto di democrazia che hanno gli esponenti di maggioranza: vietato criticare il sovrano". Lo dichiara Marco Furfaro, della segreteria Pd, responsabile Contrasto alle diseguaglianze e welfare.

"Ma è una strategia chiara, trovare sempre un nemico da offendere, additare, denigrare per non parlare del modello di società devastante che stanno implementando -prosegue Furfaro-. Si arriva persino ad attaccare i commenti degli utenti su internet: vorrei informare il governo e la sua maggioranza che sono italiani e italiane che esprimono quello che pensano e che ancora in questo Paese si è liberi di farlo. A dimostrazione che la propaganda dura lo spazio di un respiro e le persone riportano semplicemente la realtà, che è quella di un Paese che la destra sta mettendo in ginocchio".