Lavoro: Gdf scopre 20 persone impiegate in 'nero' e 23 irregolari nella provincia di Mantova

Milano, 7 dic.

(Adnkronos) – Scoperti in tutta la provincia dalla Gdf di Mantova 20 lavoratori impiegati in 'nero' cioè senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e 23 irregolari utilizzando, perlopiù, lo strumento delle ore di permesso non retribuite e di assenze non giustificate – con contestuale omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute fiscali.

Le attività ispettive, condotte trasversalmente nei confronti di numerose tipologie di imprese, hanno evidenziato alcune situazioni di particolare rilevanza, in quanto, nel giorno dell’intervento, i lavoratori in “nero” accertati superavano la soglia del 10% della totalità dei lavoratori impiegati.