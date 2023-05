Lavoro: Gelmini, 'polemiche poco comprensibili, taglio cuneo meglio di niente'

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – “Le polemiche sulla convocazione di un consiglio dei ministri nel giorno della festa del Lavoro sono sinceramente poco comprensibili: il punto è il contenuto dei provvedimenti che il governo varerà. La riduzione del cuneo fiscale è temporanea e quantitativamente modesta, ma è certamente meglio che niente: sostenere il potere di acquisto delle famiglie, messo a dura prova dall’esplosione dell’inflazione è importante e ciò che va in questa direzione non può essere ostracizzato a prescindere. Lo valuteremo in Parlamento e cercheremo di migliorarlo. E questo vale anche per la revisione del reddito di cittadinanza”. Lo afferma Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.