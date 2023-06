Home > Askanews > Lavoro, Gribaudo: smart working opportunità, ma rischio gabbia donne Lavoro, Gribaudo: smart working opportunità, ma rischio gabbia donne

Roma, 22 giu. (askanews) – “Immagino un Paese che deve ripensare il lavoro con l’intelligenza artificiale, immaginare nuovi diritti. Per esempio, il diritto alla disconnessione. Pensare a come far vivere di più e meglio lo smart working come opportunità, ma non come una gabbia perché rischia di essere una trappola soprattutto per le donne”. Lo ha detto Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd, a margine della presentazione del saggio di Francesco Delzio “L’era del lavoro libero”. “Sicuramente le riflessioni del libro sono importanti perché ci invita a riflettere sul fatto che il lavoro di qualità oggi deve essere premiato e in qualche modo agevolato – ha aggiunto – bisogna lavorare sulle stabilizzazioni, sulle nuove assunzioni e e sulle nuove competenze all’interno della pubblica amministrazione. Quindi, serve davvero investire sulla formazione. Il contrario di quello che si sta facendo con le misure contenute nel decreto 1 maggio”.

