Lavoro ibrido, con Hopp la risposta per aziende e dipendenti

Roma, 18 ott. (askanews) – Come mettere in contatto le aziende alla ricerca di soluzioni di lavoro ibrido per i loro dipendenti? Ci pensa Hopp, la start up

accelerata da LVenture che ha sviluppato una piattaforma in grado

di risolvere il problema. Carlo Ciliberto di Hopp:

“Hopp funge da singolo punto di contatto tra le aziende e un

network di spazi di co-working diffuso sul territorio nazionale e

internazionale. Tramite la nostra piattaforma l’azienda può

indirizzare a ciascun dipendente un credito, un benefit, e sulla

sua applicazione mobile dedicata il dipendente spende questo

credito all’interno della rete di co-working.

Attualmente sulla

piattaforma sono disponibili più di 500 spazi in Europa, oltre

200 soltanto in Italia, possono essere prenotati on demand sulla

giornata o presto più stabilmente. Il dipendente ha il vantaggio

di poter lavorare da uno spazio consono per la propria attività e

l’azienda non deve negoziare con diversi spazi di co-working

andando ad acquistare membership mensili che poi non vengono

utilizzate. Il singolo individuo invece sceglie quando utilizzare

lo spazio”.

E siamo solo alla prima tappa di uno sviluppo che guarda già a

nuovi orizzonti:

“Il percorso di accelerazione di LVenture ci ha aiutato a

perfezionare il nostro prodotto, adesso siamo sul mercato e

supportiamo aziende multinazionali ed abbiamo in pipeline

sviluppi anche sul segmento Pmi essendo Hopp flessibile e

adattabile. Le prospettive di crescita sono molto positive, oltre

il 90% delle aziende sta implementando politiche di lavoro ibrido

e quindi siamo fiduciosi che Hopp possa soddisfare Pmi e aziende

più grandi”.