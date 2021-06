Lavoro: Just Eat assume a Milano mille rider con contratto logistica

Milano, 22 giu. (Adnkronos) – Just Eat assume a Milano mille rider con il contratto del settore logistica e trasporto. La società in Italia e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti hanno raggiunto un accordo per il primo contratto collettivo aziendale che inquadri i rider nel Ccnl del settore Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni.

"Con il nuovo modello, il gruppo prosegue nel percorso di investimento sul territorio, creando posti di lavoro nella città, generando opportunità a sostegno della crescita del mercato del food delivery e migliorando il livello del servizio", spiega una nota.

A Milano l’implementazione del modello con i rider dipendenti valorizza il potenziale di crescita della città che registra un trend positivo anno su anno con un incremento dell’83% dei ristoranti che hanno scelto il digital food delivery, arrivando a oltre 2.200 totali attivi su Just Eat in città.

Il contratto prevede l’applicazione di festività, lavoro straordinario, ferie, malattia, maternità/paternità secondo quanto regolamentato. La retribuzione segue le tabelle previste dal Ccnl con un compenso orario che di norma non sarà inferiore a 9 euro sino alla maturazione di un’anzianità lavorativa della durata complessiva di due anni. Ad un salario orario di partenza di 8,50 euro si aggiunge infatti il premio di risultato di 0.25 euro a consegna e l’accantonamento del Tfr.

A Milano sono previsti diversi regimi orari di part time (da 10, 20 o 30 ore), i turni vengono pianificati mediante un’app dove il rider dà la sua disponibilità per la settimana successiva e Just Eat, considerando la preferenza, procede alla pianificazione della settimana lavorativa.