Lavoro, l’appello di Papa Francesco: “Le donne incinte non devono essere licenziate”

Da Assisi, Papa Francesco ha dedicato ampio spazio ai diritti al lavoro ed in particolare quello femminile. "La donna non può essere madre", ha denunciato.

Sono molti i temi che Papa Francesco ha portato ad Assisi dove si è svolto l’evento “Economy of Francesco”. Dal diritto al lavoro, al conflitto che sta dilaniando da mesi in Ucraina, è stato proprio sulla questione del lavoro che il Pontefice che ha dedicato un particolare spazio a cominciare da quello delle donne e delle future madri: “Non dimenticatevi del lavoro, non dimenticatevi dei lavoratori”, ha dichiarato, chiedendo che il diritto del lavoratore venga messo al centro.

Lavoro, Papa Francesco sul diritto della donna ad essere madre: “Basta licenziamenti”

Parlando del diritto della donna a mantenere il lavoro durante la gravidanza, ha affermato che “La schiavitù della donna: una donna non può essere madre perché, appena incomincia a sentire la pancia, la buttano fuori dal lavoro. Le donne incinta non le fanno lavorare”. Ha anche aggiunto: “Il lavoro è già la sfida del nostro tempo, e sarà ancora di più la sfida di domani. Senza lavoro degno e ben remunerato i giovani non diventano veramente adulti, le diseguaglianze aumentano.

A volte si può sopravvivere senza lavoro, ma non si vive bene”.

“Cambiamo l’economia”

Papa Francesco si è rivolto ai giovani invitandoli a costruire un economia nuova: “La nostra generazione vi ha lasciato in eredità molte ricchezze, ma non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo custodendo la pace”. Infine l’appello: “Voi siete chiamati a diventare artigiani e costruttori della casa comune, una casa comune che ‘sta andando in rovina’”.