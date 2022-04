Lavoro: Letta a sindacati, 'per Pd priorità salari e potere d'acquisto'**

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – "Per noi adesso la priorità massima è intervenire sui salari dei laboratori e sul potere d'acquisto delle famiglie". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, intervenendo alla riunione in corso al Nazareno tra i vertici del Partito Democratico e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil.

"Il Pd sta lavorando in queste ore – ha aggiunto Letta – per promuovere nel governo tutte le scelte necessarie per impedire la terza recessione in poco più di un decennio. È il motivo per cui abbiamo creato questo presidio permanente aperto al confronto e alla collaborazione con tutte le forze economiche e sociali".