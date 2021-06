Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Noi siamo per un'uscita graduale e selettiva. Ci sono settori per cui il blocco dei licenziamenti non ha più senso, come l'edilizia. Mentre per i servizi o il tessile non è così. Quindi è giusto andare a individuare i settori più in difficoltà e aiutarli".

Lo dice Enrico Letta a Rainews24.