Lavoro: Letta, 'chiavi paese in mano a giovani ma vanno pagati, stop stage gratuiti'**

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – "Il futuro del lavoro è basato sull'incontro tra le persone. Non è che tutto passa allo smart working. Perchè noi vogliamo vedere i nostri compagni di lavoro. E il lavoro ha senso se è qualificato mentre sul tema della formazione il nostro Paese è drammaticamente indietro".

Così Enrico Letta all'Agorà 'Costruiamo un futuro più giusto' con Nicola Zingaretti.

"Il nostro impegno deve essere quello di dare le chiavi del Paese in mano ai ragazzi. Ma questo può avvenire solo se all'inizio del loro lavoro, noi gli diamo uno stipendio vero. Non possiamo fargli cominciare la vita così, è insopportabile e intollerabile e dobbiamo eliminare gli stage gratuiti. Lo stage è utile ma solo se è un pezzo del suo percorso formativo non è l'ingresso al mondo del lavoro perchè per l'ingresso nel mondo del lavoro c'è l'apprendistato e non può essere gratuito".