Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Brava Chiara Gribaudo! Ora il massimo impegno per l’approvazione la più rapida possibile al Senato". Lo scrive in un tweet il segretario dem Enrico Letta, ripostando il 'cinguettìo' con cui la parlamentare dem annuncia il voto unanime della Camera alla proposta di legge per la parità salariale.