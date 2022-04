Lavoro: Letta, 'questione sociale drammatica, per noi priorità assoluta'

Roma, 27 apr (Adnkronos) – "Siamo molto determinati a fare della questione sociale il centro della discussione nel nostro Paese". Lo ha detto Enrico Letta nel corso del suo intervento alla Agorà democratica sulle retribuzioni.

"In questo momento è evidente che esiste una questione sociale in Italia, che esiste e che esisteva: i salari italiani sono più bassi in Europa, quelli che sono cresciuti meno.

Questa debolezza strutturale si unisce a una precarietà legata a formule contrattuali che hanno reso i giovani più in difficoltà e a una inflazione che sta arrivando a livelli da allarme rosso", ha spiegato il segretario del Pd.

"La questione sociale e salariale sarebbe stata comunque al cento, ma oggi diventa drammatica, una priorità assoluta su cui lavorare. C'è un pacchetto di proposte che facciamo, a partire da quelle sull'energia, ma ci concentriamo su retribuzioni, salari, precarietà", ha sottolineato tra le altre cose Letta.