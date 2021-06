Roma, 10 giu (Adnkronos) – Sullo sblocco dei licenziamenti, "l'unica strada è sapere che si dovrà uscire con l'individuazione di un criterio per tutti, l'unico modo è farlo gradualmente, per me in modo selettivo". Lo ha detto Enrico Letta a L'aria che tira.

"L'economia non è uguale per tutti, l'edilizia va molto bene grazie all'ecobonus, il blocco lì non ha senso. Il tessile o l'automotive sono in difficoltà, noi qui siamo per intervenire", ha aggiunto il segretario del Pd.