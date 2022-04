Lavoro: Letta, 'titolo 'Sole 24 ore' inaccettabile, Orlando non ricatta nessuno'

Roma, 27 apr (Adnkronos) – "Il titolo del 'Sole 24 ore' è inaccettabile, il ministro del Lavoro del Pd non ricatta nessuno. C'è la volontà di porre una questione che il governo, giustamente, pone a tutto campo e questa riguarda i lavoratori e gli imprenditori".

Lo ha detto Enrico Letta nel corso del suo intervento alla Agorà sulle retribuzioni.

"Secondo noi si risolve con un forte e strutturale intervento sul cuneo fiscale e una alleanza con cui imprese e lavoro sono in grado di ottenere vantaggi insieme a scapito di un vecchio sistema con un eccesso di tasse sul lavoro squilibrato e asimmetrico -ha spiegato il segretario del Pd-. Il nostro Paese negli anni ha intrapreso un percorso di riduzione delle tasse sulle attività finanziare, che c'è stato in questo decennio e che non può vedere gravare sul lavoro un peso fiscale intollerabile".