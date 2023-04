Lavoro: Lupi, 'tutti per taglio cuneo fiscale, perché opposizione dice no?'

Lavoro: Lupi, 'tutti per taglio cuneo fiscale, perché opposizione...

Lavoro: Lupi, 'tutti per taglio cuneo fiscale, perché opposizione...

Lavoro: Lupi, 'tutti per taglio cuneo fiscale, perché opposizione...

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "In campagna elettorale abbiamo detto tutti, centrodestra e centrosinistra, che si doveva tagliare il cuneo fiscale. E questo stiamo facendo. Ci sono 3 miliardi e sono tutti per i lavoratori. Possiamo certamente fare di più, ma in 6 mesi mi sembra già u...