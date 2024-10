Lavoro: Mattarella, 'bene crescita occupazione ma precariato lacera coesione sociale'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "I dati dell’occupazione, nel nostro Paese, segnano una crescita che conforta. Tuttavia l’occupazione si sta frammentando, tra una fascia alta, in cui a qualità e professionalità corrispondono buone retribuzioni, mentre in basso si creano sa...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "I dati dell’occupazione, nel nostro Paese, segnano una crescita che conforta. Tuttavia l’occupazione si sta frammentando, tra una fascia alta, in cui a qualità e professionalità corrispondono buone retribuzioni, mentre in basso si creano sacche di salari insufficienti, alimentati anche da part-time involontario, e da precarietà. Si tratta di un elemento di preoccupante lacerazione della coesione sociale. È la condizione che riguarda anche molti immigrati, sovente esposti a uno sfruttamento spietato, inconciliabile con la nostra civiltà". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per il conferimento delle Stelle al merito del lavoro 2024.

"L’obiettivo della massima occupazione possibile -ha aggiunto il Capo dello Stato- è iscritto in un orizzonte costituzionale, che non può che essere condiviso dai programmi delle varie posizioni politiche".